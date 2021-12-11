Baijiahao: США пытаются заманить Москву в «ловушку» на Украине, чтобы раздробить и ослабить Россию

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11 декабря 2021, 16:50 Источник: «ПолитРоссия»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Соединенные Штаты пытаются заманить Москву в «ловушку» на Украине, чтобы раздробить и ослабить Российскую Федерацию. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

«Пентагон объявил врагом номер один Россию. Для Вашингтона Москва — глобальный конкурент, а потому Белый дом использует все имеющиеся в его арсенале инструменты, чтобы одержать верх в этом противостоянии», — пишет портал Baijiahao.

Сайт отмечает, что американцы побуждают Киев к рискованным шагам в отношении РФ, пытаясь спровоцировать вооруженный конфликт между соседними государствами. В качестве примера подобных действий украинской стороны в процитированном материале приводится недавний инцидент с кораблем «Донбасс».

Утром в четверг «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Через некоторое время судно легло на обратный курс.

«Это была явная военная провокация против России», — прокомментировали случившееся авторы Baijiahao.

По их мнению, Вашингтон пытается заманить Москву в «ловушку» на Украине, чтобы раздробить и ослабить РФ.

Ранее в пятницу сообщалось, что эксперт Виктор Баранец озвучил прогноз, согласно которому замеченный над Донбассом американский самолет-разведчик «ждет смерть», если он нарушит границы непризнанных ДНР и ЛНР.

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