Соединенные Штаты пытаются заманить Москву в «ловушку» на Украине, чтобы раздробить и ослабить Российскую Федерацию. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.
«Пентагон объявил врагом номер один Россию. Для Вашингтона Москва — глобальный конкурент, а потому Белый дом использует все имеющиеся в его арсенале инструменты, чтобы одержать верх в этом противостоянии», — пишет портал Baijiahao.
Сайт отмечает, что американцы побуждают Киев к рискованным шагам в отношении РФ, пытаясь спровоцировать вооруженный конфликт между соседними государствами. В качестве примера подобных действий украинской стороны в процитированном материале приводится недавний инцидент с кораблем «Донбасс».
Утром в четверг «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Через некоторое время судно легло на обратный курс.
«Это была явная военная провокация против России», — прокомментировали случившееся авторы Baijiahao.
По их мнению, Вашингтон пытается заманить Москву в «ловушку» на Украине, чтобы раздробить и ослабить РФ.
Ранее в пятницу сообщалось, что эксперт Виктор Баранец озвучил прогноз, согласно которому замеченный над Донбассом американский самолет-разведчик «ждет смерть», если он нарушит границы непризнанных ДНР и ЛНР.
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