Баранец: замеченный над Донбассом американский самолет-шпион «ждет смерть», если он нарушит границы ДНР и ЛНР

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11 декабря 2021, 15:43 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет Boeing RC-135, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Замеченный над Донбассом американский самолет-шпион «ждет смерть», если он нарушит границы самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующий прогноз озвучил российский военный эксперт Виктор Баранец.

Некоторое время назад в Telegram появилось сообщение о том, что в небе над Донбассом был обнаружен самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС Соединенных Штатов.

Баранец предположил, что «борт собирает информацию, делится ею с Украиной, отправляет в Пентагон, потом сбрасывает в штаб НАТО в Европе».

Также специалист предрек, что самолет «ждет смерть» в случае нарушения им воздушного пространства ДНР и ЛНР.

«Это будет урок очень хороший. Тогда и Украине будет неповадно посылать беспилотники в зону, где их не должно быть», — отметил Виктор Баранец.

Как сообщалось ранее в субботу, аналитик Константин Сивков указал, что Россия может вмешаться в конфликт в Донбассе, если Киев начнет масштабную операцию на территории региона.

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