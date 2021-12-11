Военный аналитик Сивков: Россия может вмешаться в конфликт в Донбассе, если Украина начнет масштабную операцию против ДНР и ЛНР

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11 декабря 2021, 15:07 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российская Федерация может вмешаться в вооруженный конфликт на территории Донбасса, если Украина начнет масштабную операцию против непризнанных ДНР и ЛНР. На это указал военный аналитик Константин Сивков.

Эксперт отметил, что в республиках в настоящий момент проживают около миллиона обладателей паспортов РФ. По словам Сивкова, в случае масштабной операции Киева в Донбассе Москва может вмешаться в ситуацию с целью защиты своих граждан. Это произойдет, если действия украинской стороны приведут к «огромным жертвам» среди мирного населения, предрек специалист.

Как сообщалось ранее сегодня, первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов высказал точку зрения, согласно которой киевские военные «очень боятся российской армии».

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