Замминистра информации ДНР Безсонов: военные Украины «очень боятся российской армии»
11 декабря 2021, 14:36
Военнослужащие Вооруженных сил Украины «очень боятся российской армии». Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил Даниил Безсонов, первый заместитель министра информации самопровозглашенной ДНР.
По словам Безсонова, ставшего собеседником корреспондента турецкого сайта Medya Gunlugu, «ВСУ, украинские военные очень боятся российской армии».
«Сейчас, по их мнению, возможное российское вторжение или контратака вполне вероятны», — отметил замминистра.
Ранее в субботу сообщалось, что ветеран американской морской пехоты Роберт Ли высказал прогноз, согласно которому в случае вооруженного конфликта Москва разгромит значительную часть ВСУ за 30-40 минут.
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