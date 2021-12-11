Ветеран морской пехоты США Роберт Ли: в случае войны Россия разгромит значительную часть ВСУ за 30-40 минут
11 декабря 2021, 14:12
Если разговорится военный конфликт, Российская Федерация разгромит значительную часть Вооруженных сил Украины за 30-40 минут. Такой исход предсказал эксперт, ветеран морской пехоты Соединенных Штатов Роберт Ли.
Согласно оценке Ли, в случае столкновения с армией России значительная часть ВСУ будет разгромлена за 30-40 минут.
Издание The New York Times отмечает, что подобной точки зрения придерживаются и некоторые киевские чиновники. По мнению начальника Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова, без поддержки со стороны Запала дать отпор РФ в случае полномасштабного конфликта практически нереально.
Ранее сегодня сообщалось, что аналитик с Украины Тарас Чмут сделал прогноз, по которому российская армия не будет бомбить Киев, если начнется вооруженное противостояние.
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