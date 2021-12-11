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Украинский аналитик Чмут: если начнется война, армия России не будет бомбить Киев

, 11:45

Украинский аналитик Чмут: если начнется война, армия России не будет бомбить Киев
Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Если разгорится война, армия Российской Федерации не будет бомбить Киев. Соответствующий прогноз сделал украинский аналитик Тарас Чмут.

По словам процитированного «Русской весной» эксперта, в случае начала вооруженного конфликта силы РФ не будут бомбить Киев и украинские стратегические объекты вроде атомных электростанций. Целями ракетного удара Москвы могут стать войска в Донбассе, именно их необходимо в первую очередь защищать зенитно-ракетными комплексами, полагает Чмут.

Как сообщалось ранее сегодня, портал Popular Mechanics предсказал, что поставленные Украине американские комплексы Javelin не будут реальной угрозой для российских подразделений в случае войны.

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