Украинский аналитик Чмут: если начнется война, армия России не будет бомбить Киев
11 декабря 2021, 11:45
Если разгорится война, армия Российской Федерации не будет бомбить Киев. Соответствующий прогноз сделал украинский аналитик Тарас Чмут.
По словам процитированного «Русской весной» эксперта, в случае начала вооруженного конфликта силы РФ не будут бомбить Киев и украинские стратегические объекты вроде атомных электростанций. Целями ракетного удара Москвы могут стать войска в Донбассе, именно их необходимо в первую очередь защищать зенитно-ракетными комплексами, полагает Чмут.
Как сообщалось ранее сегодня, портал Popular Mechanics предсказал, что поставленные Украине американские комплексы Javelin не будут реальной угрозой для российских подразделений в случае войны.
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