Popular Mechanics: поставленные Украине американские Javelin не станут реальной угрозой для армии России в случае войны

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11 декабря 2021, 11:20 Источник: «ПолитРоссия»

Стрельба из ПТРК Javelin, Xinhua/Sergei Stepanov / globallookpress.com

Полученные Вооруженными силами Украины американские противотанковые ракетные комплексы Javelin не станут реальной угрозой для армии Российской Федерации в случае войны. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном в зарубежном интернет-сегменте.

Сайт Popular Mechanics пишет, что за последние годы Соединенные Штаты уже трижды поставляли Киеву Javelin. В общей сложности украинской стороне были переданы 77 пусковых установок и 540 ракет.

В процитированной публикации отмечается, что этого количества хватит для оснащения лишь нескольких батальонов. Если разговорится вооруженный конфликт между Киевом и Москвой, Javelin не станут реальной угрозой для российской армии, предсказывает портал.

Ранее в субботу сообщалось, что офицер ВМФ РФ в беседе с журналистами прокомментировал произошедший на текущей неделе инцидент с украинским кораблем «Донбасс».

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