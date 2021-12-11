Офицер ВМФ России про инцидент с украинским кораблем «Донбасс»: «Это шоу является тренировочным, а настоящие провокации впереди»

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11 декабря 2021, 10:22 Источник: «ПолитНавигатор»

Украинский корабль, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

Офицер российского ВМФ в разговоре с журналистами прокомментировал произошедший на текущей неделе инцидент с украинским кораблем «Донбасс».

Утром в четверг «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Через некоторое время судно легло на обратный курс.

Ставший собеседником «ПолитНавигатора» офицер ВМФ РФ, имя которого портал не раскрывает, напомнил, что «Донбасс» несколько лет назад уже проходил из Черного в Азовское море.

«Тогда Украина официально запросила проход через Керченский пролив у России и без информационного шума и пыли перетянула его на буксире в Мариуполь. На этот раз решили двигаться курсом на пролив в режиме радиомолчания, не отвечая на запросы российской погранслужбы», — отметил военный.

По его словам, «это шоу является тренировочным, а настоящие провокации впереди».

Как сообщалось ранее в субботу, бывший заместитель начальника Генштаба Украины Игорь Романенко заявил, что РФ может дать одномоментный залп 300 ракетами «Искандер» и атаковать Киев.

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