Бывший замглавы Генштаба ВСУ Романенко: Россия может дать одномоментный залп 300 ракетами «Искандер» и атаковать Киев

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11 декабря 2021, 07:55

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может дать одномоментный залп 300 ракетами «Искандер» и атаковать Киев. Соответствующее заявление сделал Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины.

По словам Романенко, бригада «Искандеров» «поставлена к границе». Один дивизион выдвинут так, чтобы накрывать украинскую столицу.

«Бригада может дать залп одномоментный 300 ракетами — на Киев и другие важные объекты», — отметил процитированный «Русской весной» экс-замглавы Генштаба ВСУ.

Ранее в субботу сообщалось, что украинский офицер Анатолий Штефан опубликовал видео пуска ракеты одного из полученных армией страны американских комплексов Javelin.

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