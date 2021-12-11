Бывший замглавы Генштаба ВСУ Романенко: Россия может дать одномоментный залп 300 ракетами «Искандер» и атаковать Киев
11 декабря 2021, 07:55
Российская Федерация может дать одномоментный залп 300 ракетами «Искандер» и атаковать Киев. Соответствующее заявление сделал Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины.
По словам Романенко, бригада «Искандеров» «поставлена к границе». Один дивизион выдвинут так, чтобы накрывать украинскую столицу.
«Бригада может дать залп одномоментный 300 ракетами — на Киев и другие важные объекты», — отметил процитированный «Русской весной» экс-замглавы Генштаба ВСУ.
Ранее в субботу сообщалось, что украинский офицер Анатолий Штефан опубликовал видео пуска ракеты одного из полученных армией страны американских комплексов Javelin.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.