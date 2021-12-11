Украинский офицер Штефан выложил видео пуска ракеты одного из полученных ВСУ американских комплексов Javelin
11 декабря 2021, 07:29
Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан опубликовал видео пуска ракеты одного из полученных армией страны американских комплексов Javelin. Запись выложена на странице военного в TikTok.
В ноябре появилась информация, согласно которой ВСУ впервые применили в Донбассе противотанковый комплекс Javelin. Ранее на текущей неделе украинский офицер Штефан поделился в сети видео, на котором запечатлен пуск ракеты Javelin киевскими войсками. Когда и где были сделаны данные кадры, офицер не уточнил.
Как сообщалось накануне, издание The National Interest спрогнозировало, что поставленные ВСУ Javelin наверняка будут эффективно бороться с танками России в случае ее «нападения» на Украину.
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