NI: полученные ВСУ американские Javelin наверняка будут эффективно бороться с танками России в случае «нападения» на Украину

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10 декабря 2021, 14:13

Украинский военный с ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasovukrinform / globallookpress.com

Полученные Вооруженными силами Украины американские комплексы Javelin наверняка будут эффективно бороться с танками России в случае ее «нападения» на соседнюю страну. Соответствующий прогноз высказан в публикации, размещенной на страницах зарубежных СМИ.

The National Interest (NI) пишет, что РФ «обладает численным превосходством, особенно по танкам», однако у Киева есть поставленные Соединенными Штатами системы Javelin.Издание предрекает, что «это оружие наверняка окажется эффективным в борьбе с российскими танками в случае нападения на Украину».

В процитированном материале отмечается, что Javelin «весьма успешно применяли в Афганистане, Ираке и Сирии».

«Его считают эффективным оружием против любого танка в мире», — указывает NI.

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Москва готовит «вторжение» на украинскую территорию. Власти России подобные обвинения опровергают.

Ранее в пятницу сообщалось, что военный эксперт Александр Артамонов предсказал «дронопад» в случае атаки российским лазерным оружием по киевским беспилотникам Bayraktar TB2.

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