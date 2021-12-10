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Военный эксперт Артамонов предрек «дронопад» в случае атаки российским лазерным оружием по украинским Bayraktar TB2

, 12:00 Источник: «Украина.ру»

Военный эксперт Артамонов предрек «дронопад» в случае атаки российским лазерным оружием по украинским Bayraktar TB2
Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozuliaukrinform / globallookpress.com

Военный эксперт Александр Артамонов предрек «дронопад» в случае атаки российским лазерным оружием по украинским беспилотникам Bayraktar TB2. Соответствующий прогноз аналитик озвучил в разговоре со СМИ.

Артамонов отметил, что «принудить к посадке» Bayraktar TB2 способна отечественная система радиоэлектронной борьбы «Красуха-4».

«Но помимо «Красухи-4» с ним может справиться лазерный комплекс “Пересвет”», — указал специалист.

По его словам, «украинские военные, которые строят планы по бомбардировке Воронежа с использованием “Байрактара”, забывают, что в поле, создающемся лазерами, которые уже стоят у нас не боевом дежурстве, не летает ни одно электронное средство».

«Просто мозги спекаются. Будет дронопад. Они все упадут одномоментно», — предсказал Александр Артамонов.

Ранее в пятницу сообщалось, что политолог Сергей Марков допустил вероятность ввода армейских подразделений РФ на территорию Донбасса этой зимой.

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