Омбудсмен Львова-Белова из-за травли российских детей за рубежом обратилась в ООН

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19 марта 2022, 12:05 Источник: сайт Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ

детский омбудсмен Мария Львова-Белова, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова обратилась в Организацию Объединенных Наций по поводу зафиксированных случаев травли за рубежом русскоговорящих и российских детей.

В сообщении пресс-службы омбудсмена подчеркивается, что Мария Львова-Белова в связи с участившимися случаями травли российских детей и несовершеннолетних, говорящих на русском языке, за пределами РФ обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В обращении отмечены факты дискриминации в разных странах мира детей по национальному признаку.