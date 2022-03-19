Вице-премьер Украины Верещук заявила, что на субботу согласованы десять гуманитарных коридоров

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что на субботу, 19 марта, согласованы десять гуманитарных коридоров. Соответствующую информацию она предоставила ранее сегодня в рамках брифинга.
Согласно последним данным, согласованы гумкоридоры из Мариуполя в Запорожье, из села Бервица и из Богдановки в Бровары, из Бородянки в Белую Церковь, из города Буча в Белогородку, из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, а также из Попасной в Бахмут.
Ирина Верещук также сообщила о планах доставить фуры с гуманитарной помощью в Херсон.