TG-канал «RT на русском» выложил видео стрельбы из танка по вскрытым позициям снайперов «Азова» в Мариуполе

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19 марта 2022, 09:07

Танк, MOD Russia / globallookpress.com

Появилась видеозапись, на которой запечатлена стрельба из танка по вскрытым позициям снайперов украинского националистического формирования «Азов» (запрещено в Российской Федерации) в городе Мариуполе. Данный ролик разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Бой в Мариуполе: танк стреляет по вскрытым позициям снайперов нацбата “Азов”», — говорится в публикации TG-канала.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что подразделения ЛНР в ходе наступления в восточных кварталах Северодонецка вклинились в оборону войск Украины на два километра. Об этом проинформировал спикер министерства обороны РФ Игорь Конашенков.