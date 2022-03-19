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TG-канал «RT на русском» выложил видео стрельбы из танка по вскрытым позициям снайперов «Азова» в Мариуполе

, 09:07

TG-канал «RT на русском» выложил видео стрельбы из танка по вскрытым позициям снайперов «Азова» в Мариуполе
Танк, MOD Russia / globallookpress.com

Появилась видеозапись, на которой запечатлена стрельба из танка по вскрытым позициям снайперов украинского националистического формирования «Азов» (запрещено в Российской Федерации) в городе Мариуполе. Данный ролик разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Бой в Мариуполе: танк стреляет по вскрытым позициям снайперов нацбата “Азов”», — говорится в публикации TG-канала.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что подразделения ЛНР в ходе наступления в восточных кварталах Северодонецка вклинились в оборону войск Украины на два километра. Об этом проинформировал спикер министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

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