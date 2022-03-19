Минобороны России показало на видео уничтожение вертолетами укрепленного опорного пункта украинских националистов

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19 марта 2022, 08:37

Вертолеты, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео уничтожение вертолетами укрепленного опорного пункта украинских националистов. Ролик, предоставленный военным ведомством, разместил Telegram-канал РИА Новости.

«МО РФ опубликовало видео уничтожения укрепленного опорного пункта украинских националистов вертолетами», — пишет TG-канал.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории Украины. Ранее на текущей неделе сообщалось, что российская армия ликвидировала при помощи высокоточных средств поражения стоянку с боевыми самолетами на авиазаводе Львова и склады оружия в пригородах Николаева и Вознесенска.