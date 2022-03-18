В Италии арестовали недвижимость главы «Северстали» Алексея Мордашова

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18 марта 2022, 20:28 Источник: ТАСС

65-метровая яхта Алексея Мордашова, IMAGO/Giovanni Romero/globallook.com

В рамках санкций, введенных в отношении российских олигархов в ответ на военную спецоперацию России, в Италии в пятницу арестован комплекс недвижимости, принадлежащий председателю совета директоров компании «Северсталь» Алексею Мордашову.

Арест осуществила Финансовая гвардия — силовое подразделение министерства экономики Италии. Речь идет о недвижимости предпринимателя в Ольбии на острове Сардиния.

О начале конфискации имущества российских олигархов ранее сообщил министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо.

Морадашов попал в санкционные списки Евросоюза 28 февраля вместе с Алишером Усмановым, Михаилом Фридманом, Игорем Сечиным и Геннадием Тимченко.