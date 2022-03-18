В Италии арестовали недвижимость главы «Северстали» Алексея Мордашова

В рамках санкций, введенных в отношении российских олигархов в ответ на военную спецоперацию России, в Италии в пятницу арестован комплекс недвижимости, принадлежащий председателю совета директоров компании «Северсталь» Алексею Мордашову.
Арест осуществила Финансовая гвардия — силовое подразделение министерства экономики Италии. Речь идет о недвижимости предпринимателя в Ольбии на острове Сардиния.
О начале конфискации имущества российских олигархов ранее сообщил министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо.
Морадашов попал в санкционные списки Евросоюза 28 февраля вместе с Алишером Усмановым, Михаилом Фридманом, Игорем Сечиным и Геннадием Тимченко.