ЕС расширил антироссийский санкционный список, включив в него чиновников, бизнесменов и журналистов

Европейский союз расширил антироссийский санкционный список, включив в него чиновников, бизнесменов и журналистов. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял о введении санкции против ряда российских бизнесменов и "олигархов", считая, что это даст "серьезный экономический эффект".
В официальном журнале ЕС указаны глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Транснефти" Николай Токарев, бизнесмены Алишер Усманов, Михаил Фридман, Алексей Мордашов, Геннадий Тимченко.
В "черный" список попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, журналисты Антон Красовский, Ольга Скабеева, Аркадий Мамонтов, Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, писатель и политик Захар Прилепин.
В санкционный список также включено АО "Согаз".