ЕС расширил антироссийский санкционный список, включив в него чиновников, бизнесменов и журналистов

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28 февраля 2022, 23:01 Источник: РИА Новости, ТАСС, RT

флаг ЕС, Torsten Sukrow/globallook.com

Европейский союз расширил антироссийский санкционный список, включив в него чиновников, бизнесменов и журналистов. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял о введении санкции против ряда российских бизнесменов и "олигархов", считая, что это даст "серьезный экономический эффект".

В официальном журнале ЕС указаны глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Транснефти" Николай Токарев, бизнесмены Алишер Усманов, Михаил Фридман, Алексей Мордашов, Геннадий Тимченко.

В "черный" список попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, журналисты Антон Красовский, Ольга Скабеева, Аркадий Мамонтов, Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, писатель и политик Захар Прилепин.

В санкционный список также включено АО "Согаз".