Народная милиция ДНР: с начала текущих суток военные республики уничтожили свыше 50 украинских националистов

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18 марта 2022, 19:21

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

С начала текущих суток военные ДНР ликвидировали свыше 50 украинских националистов. Об этом проинформировала Народная милиция республики.

«С начала текущих суток военнослужащие Донецкой Народной Республики уничтожили более пятидесяти националистов, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены три самоходные артиллерийские установки 2С9 “Нона-С” из состава 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ», — говорится в заявлении Народной милиции, опубликованном в ее Telegram-канале.

Ранее сегодня стало известно, что аэропорт города Мариуполя полностью перешел под контроль подразделений ДНР. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.