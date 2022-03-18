РИА Новости: аэропорт Мариуполя полностью перешел под контроль войск ДНР

Аэропорт города Мариуполя полностью перешел под контроль войск Донецкой народной республики. Такое сообщение распространило некоторое время назад РИА Новости.
«Мариупольский аэропорт, печально известный расположенной в нем тюрьмой, полностью перешел под контроль сил ДНР, передает корреспондент РИА Новости», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.
Как сообщалось ранее в пятницу, Рамзан Кадыров отметил, что чеченские бойцы освобождают в Мариуполе здание за зданием. Соответствующий пост руководитель Чеченской Республики разместил в своем TG-канале.