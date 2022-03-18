РИА Новости: аэропорт Мариуполя полностью перешел под контроль войск ДНР

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18 марта 2022, 15:53 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Ополченцы ДНР в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Аэропорт города Мариуполя полностью перешел под контроль войск Донецкой народной республики. Такое сообщение распространило некоторое время назад РИА Новости.

«Мариупольский аэропорт, печально известный расположенной в нем тюрьмой, полностью перешел под контроль сил ДНР, передает корреспондент РИА Новости», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, Рамзан Кадыров отметил, что чеченские бойцы освобождают в Мариуполе здание за зданием. Соответствующий пост руководитель Чеченской Республики разместил в своем TG-канале.