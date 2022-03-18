Bloomberg: НАТО и Москва установили прямую линию связи, чтобы избежать потенциального конфликта

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18 марта 2022, 16:25 Источник: ТАСС

Лого НАТО, Wiktor Dabkowski/Xinhua/globallook.com

Чтобы избежать возможного опасного инцидента между Россией и НАТО вследствие каких-либо недопониманий из-за боевых действий на украинской границе, США и их союзники установили с Москвой прямую линию связи, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на представителей Североатлантического альянса.

По словам собеседников агентства, со стороны российских вооруженных сил в ходе спецоперации России в Украине до сих пор не было попыток провоцировать или вступать в столкновение с силами НАТО. Однако во избежание потенциальных опасных инцидентов, США и их союзники усиливают патрулирование и разворачивают комплексы ПВО Patriot, сообщили источники Bloomberg.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT заявил, что любые грузы, которые будут прибывать на территорию Украины и которые будут содержать вооружение, станут законной целью для России.