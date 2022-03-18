Лавров: Москва очень четко дала понять, что любые грузы с оружием, прибывающие на Украину, станут законной целью для России

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18 марта 2022, 12:28 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Москва очень четко дала понять, что любые грузы с вооружением, прибывающие на Украину, станут законной целью для Российской Федерации. На это указал руководитель министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Лавров в интервью RT заявил, что Россия очень четко дала понять, что любые грузы, которые будут прибывать на территорию Украины и которые будут содержать вооружение, станут законной целью для России», — пишет Telegram-канал «RT на русском».

Как сообщалось ранее в пятницу, Сергей Лавров отметил, что специальная операция Москвы на Украине, стартовавшая 24 февраля, упредила угрозу нападения Киева на республики Донбасса.