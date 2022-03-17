СК РФ возбудил уголовное дело против украинского журналиста, призывавшего к геноциду русских

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17 марта 2022, 21:38 Источник: СК РФ

машина СК РФ, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Следственный комитет Российской Федерации в четверг возбудил уголовное дело против телеведущего Фахрудина Шарафмала, который ранее призвал к геноциду русских, а также к убийству детей россиян.

Подчеркивается, что дело было заведено в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, в публичных высказываниях которого содержатся признаки действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам национальности.

Кроме того, в заявлениях мужчины усматривается одобрение преступлений, которые установлены приговором Международного военного трибунала.