СК РФ возбудил уголовное дело против украинского журналиста, призывавшего к геноциду русских

Следственный комитет Российской Федерации в четверг возбудил уголовное дело против телеведущего Фахрудина Шарафмала, который ранее призвал к геноциду русских, а также к убийству детей россиян.
Подчеркивается, что дело было заведено в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, в публичных высказываниях которого содержатся признаки действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам национальности.
Кроме того, в заявлениях мужчины усматривается одобрение преступлений, которые установлены приговором Международного военного трибунала.