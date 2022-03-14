Политолог Малькевич заявил, что Зеленский фактически поблагодарил Meta за фейки и призывы к насилию в отношении россиян

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14 марта 2022, 13:34 Источник: Радио Sputnik

президент Украины Владимир Зеленский, Sergey Starostenko/XinHua/ globallookpress.com

Политолог и журналист Александр Малькевич оценил поступок президента Украины Владимира Зеленского, который поблагодарил компанию Meta за разрешение призывать в соцсетях к насилию в отношении россиян.

Медиа-менеджер Александр Малькевич выразил мнение, что благодарность Владимира Зеленского – это такие же призывы к насилию в отношении граждан России.

Политолог в беседе с Радио Sputnik отметил, что обычно в таких случаях говорят, что "маски сброшены", однако, по словам эксперта, это и так было "секретом Полишинеля". Малькевич призвал вдуматься в то, что Зеленский фактически поблагодарил Meta за распространение фейков и возможность оставлять пожелания смерти гражданам России и просто русскоязычным людям во всем мире.