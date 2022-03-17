Арестович призвал украинцев устроить «тотальную рельсовую войну» армии России

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17 марта 2022, 16:18

Переброска военной техники, MOD Russia / globallookpress.com

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович призвал жителей страны устроить «тотальную рельсовую войну» армии России. Обращение Арестовича размещено в Telegram.

«От чистого сердца мы вас все дружно призываем устроить тотальную рельсовую войну противнику», — заявил советник.

По его словам, диверсии на железной дороге необходимы для того, чтобы нарушить снабжение подразделений РФ.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Ранее в четверг сообщалось, что российская артиллерия уничтожила в Киевской области позиции националистов, обнаруженные с помощью беспилотника.