TG-канал «RT на русском»: чеченский спецназ прорвал оборону завода в Мариуполе, где находятся бойцы «Азова»

Чеченский спецназ прорвал оборону завода в городе Мариуполе, где находятся бойцы украинского националистического формирования «Азов» (запрещено в Российской Федерации). Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».
«Чеченский спецназ в Мариуполе зачищает город от националистов. Бойцы прорвали оборону завода, где находятся азовцы», — пишет TG-канал.
Название предприятия в процитированной публикации не приводится.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на территории соседней страны. Ранее сегодня сообщалось, что артиллерия уничтожила в Киевской области позиции украинских националистов, обнаруженные с помощью беспилотника.