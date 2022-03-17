TG-канал WarGonzo выложил видео ударов реактивной артиллерии ДНР по бойцам «Азова» в Мариуполе

Аргументы Недели → В мире 13+

17 марта 2022, 14:23

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Опубликовано видео, на котором запечатлены удары реактивной артиллерии ДНР по бойцам украинского националистического формирования «Азов» (запрещено в Российской Федерации), находящимся в городе Мариуполе. Ролик разместил Telegram-канал WarGonzo.

«Разведкой РФ было обнаружено большое скопление личного состава и тяжелой техники неонацистского бандформирования “Азов”. Речь о Мариупольской промзоне», — говорится в посте, выложенном TG-каналом.

Как сообщалось ранее в четверг, МИД России заявил, что продолжительность специальной операции на Украине будет зависеть от готовности Киева выполнить требования Москвы.