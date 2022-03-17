Пентагон: США регулярно передают Украине данные разведки

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17 марта 2022, 13:01

Пентагон, вид сбоку, Ludmila Pakhomova/ Russian Look

Украина активно получает от Соединённых Штатов Америки разведывательную информацию. Такое заявление сделал в среду, 17 марта, в Брюсселе высокопоставленный представитель Пентагона.

«Мы абсолютно точно делимся, мы активно делимся информацией и разведданными с украинцами, которые, по нашему мнению, могут быть полезны им в их борьбе каждый день», − подчёркивает источник в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее издание сообщало, что российская спецоперация на Украине резко изменила военные планы Пентагона. США намерены пересмотреть программу обороны, что повлечёт дополнительные финансовые расходы. Однако рядовые американцы не хотят тратить деньги на милитаризацию и военное присутствие в чужих странах.