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Рядовые американцы не хотят тратить деньги на милитаризацию и военное присутствие в чужих странах

, 12:10

Рядовые американцы не хотят тратить деньги на милитаризацию и военное присутствие в чужих странах

Российская спецоперация на Украине резко изменила военные планы Пентагона. США намерены пересмотреть программу обороны, что повлечёт дополнительные финансовые расходы.

В Конгрессе США заявили о необходимости отправки на Украину летального оружия. Американцы готовы также вооружить страны Балтии, Польшу и Румынию. В конце прошлого года Конгресс одобрил выделение 778 миллиардов долларов на нужды обороны. Но в феврале в администрации президента Байдена заговорили о необходимости оперативного увеличения уже принятого военного бюджета до 800 миллиардов.

С 11 сентября 2001 года американцы потратили на «борьбу с террором» по всему миру более 8 триллионов долларов. Многие эксперты в США считают недопустимым использование ресурсов государства для решения ещё и украинского кризиса.

Со времён Второй Мировой войны расходы США на оборону являются самыми масштабными. Даже после сворачивания военной программы в Афганистане, вывода войск из стран Ближнего Востока, американцы не могут избавиться от «расползающихся по всему миру угроз для Белого дома». У рядовых граждан США возникает понимание, что военное присутствие государства в чужих странах должно быть сокращено. Деньги нужно направлять не на повышение уровня милитаризации, а на социальные и экономические нужды.

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