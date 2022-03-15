Российская спецоперация на Украине резко изменила военные планы Пентагона. США намерены пересмотреть программу обороны, что повлечёт дополнительные финансовые расходы.
В Конгрессе США заявили о необходимости отправки на Украину летального оружия. Американцы готовы также вооружить страны Балтии, Польшу и Румынию. В конце прошлого года Конгресс одобрил выделение 778 миллиардов долларов на нужды обороны. Но в феврале в администрации президента Байдена заговорили о необходимости оперативного увеличения уже принятого военного бюджета до 800 миллиардов.
С 11 сентября 2001 года американцы потратили на «борьбу с террором» по всему миру более 8 триллионов долларов. Многие эксперты в США считают недопустимым использование ресурсов государства для решения ещё и украинского кризиса.
Со времён Второй Мировой войны расходы США на оборону являются самыми масштабными. Даже после сворачивания военной программы в Афганистане, вывода войск из стран Ближнего Востока, американцы не могут избавиться от «расползающихся по всему миру угроз для Белого дома». У рядовых граждан США возникает понимание, что военное присутствие государства в чужих странах должно быть сокращено. Деньги нужно направлять не на повышение уровня милитаризации, а на социальные и экономические нужды.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква: территориальные претензии России на переговорах с Украиной совершенно неприемлемы
Рогозин ответил Маску, вызвавшему Путина на поединок, словами из стиха Пушкина: «Ты, бесенок, еще молоденек»
- #ЗАУГЛОМ Дмитрий Давыдов об уменьшении смертности при ДТП
- 12:10 Рядовые американцы не хотят тратить деньги на милитаризацию и военное присутствие в чужих странах
- 12:03 Пушилин: войскам ДНР удалось значительно продвинуться в освобождении Мариуполя
- 11:24 Власти ДНР после удара по Донецку обратились к России за помощью в предотвращении подобных атак
- 11:00 Минобороны РФ: российские ВС полностью контролируют Херсонскую область