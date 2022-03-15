Рядовые американцы не хотят тратить деньги на милитаризацию и военное присутствие в чужих странах

Аргументы Недели → В мире 13+

15 марта 2022, 12:10

Российская спецоперация на Украине резко изменила военные планы Пентагона. США намерены пересмотреть программу обороны, что повлечёт дополнительные финансовые расходы.



В Конгрессе США заявили о необходимости отправки на Украину летального оружия. Американцы готовы также вооружить страны Балтии, Польшу и Румынию. В конце прошлого года Конгресс одобрил выделение 778 миллиардов долларов на нужды обороны. Но в феврале в администрации президента Байдена заговорили о необходимости оперативного увеличения уже принятого военного бюджета до 800 миллиардов.



С 11 сентября 2001 года американцы потратили на «борьбу с террором» по всему миру более 8 триллионов долларов. Многие эксперты в США считают недопустимым использование ресурсов государства для решения ещё и украинского кризиса.



Со времён Второй Мировой войны расходы США на оборону являются самыми масштабными. Даже после сворачивания военной программы в Афганистане, вывода войск из стран Ближнего Востока, американцы не могут избавиться от «расползающихся по всему миру угроз для Белого дома». У рядовых граждан США возникает понимание, что военное присутствие государства в чужих странах должно быть сокращено. Деньги нужно направлять не на повышение уровня милитаризации, а на социальные и экономические нужды.