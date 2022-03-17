ВСУ готовят провокацию в оккупированном Краматорске

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17 марта 2022, 12:28

Краматорск, Gao Jing/ XinHua

Стало известно о возмущении жителей оккупированного киевскими формированиями Краматорска. ВСУ разместили свои штабы в зданиях образовательных учреждений.

Как отмечают источники, военщина и часть территориальной обороны разместились в 6-й школе (Большая Садовая, д.71) и в 9-м детском саду (Школьная, 16). На возмущения горожан командование подразделений ВСУ реагируют крайне агрессивно.





Карта местности в Краматорске

Войскам ДНР удалось узнать из добытых в освобожденной Волновахе документов, что практику использования в качестве укрытий объектов образования, культуры и здравоохранения ввело командование ВСУ. Это подтверждают регулярно появляющиеся видео из занятых школ и детских садов.

Выбор размещения не случаен, подобные здания оснащены обычно качественными бомбоубежищами, в которые вместо гражданского населения предпочитают прятаться военные украинской армии.

Горожанам остается укрываться в зданиях, что позволяет ВСУ повторять провокацию, подобно ситуации в Мариуполе с Драмтеатром.