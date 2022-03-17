МИД России: Заявления о том, что за ударом по драмтеатру в Мариуполе стоят российские военные – ложь

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17 марта 2022, 11:58

Драмтеатр Мариуполя, из открытых источников

Министерство иностранных дел Российской Федерации в среду, 17 марта, опровергло заявления ряда украинских политиков о том, что ВС РФ стоят за ударом по драмтеатру в Мариуполе. Информацию сообщает ТАСС.

Министерство обороны России также заявило о необоснованности обвинений украинского режима в нанесении удара по зданию драматического театра в Мариуполе. Российские военные отметили, что днем, 16 марта, ВКС РФ никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя не выполняли.

По имеющейся информации, члены террористической группировки «Азов» новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра.

Выбравшиеся из Мариуполя беженцы сообщили, что в здании драмтеатра «азовцы» могут удерживать в заложниках мирных жителей, используя верхние этажи в качестве огневых точек.

Ранее сегодня депутат Верховной рады Украины Сергей Тарута сообщил что бомбоубежище под Драматическим театром в Мариуполе выдержало силу авиаудара, люди живы, а завалы начали разбирать.

Напомним, стало известно, что подразделения ДНР проверяют выезжающих из Мариуполя мужчин на наличие признаков участия в боевых действиях. Мирные жители эвакуируются из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров.