Минобороны РФ: на Украине в Харькове проводились исследования по передаче людям инфекций через летучих мышей

Аргументы Недели → В мире 13+

17 марта 2022, 11:26

фото: pixabay.com

Соединенные Штаты и страны НАТО вели на Украине в Харькове исследования о передаче людям инфекционных болезней через летучих мышей. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в четверг на брифинге заявил, что работы над этими опасными инфекциями велись «системно» и «многие годы».

По данным Минобороны, российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты изучили оригинальные документы, которые раскрывают подробности реализации этого секретного проекта США - пишет ФБА «Экономика сегодня».

По словам Конашенкова, в рамках проекта США харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов ранее заявлял, что «полученные сведения подтверждают участие Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на территории Украины». Лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы и сибирской язвы, а в Харькове и Полтаве - дифтерии и дизентерии.