Журналисты RT представили видео ликвидации артиллеристами ДНР бронетехники и личного состава тербата «Азов»

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17 марта 2022, 11:29

ВС ДНР, MOD Russia/ Globallookpress.com

Журналисты RT представили видеосюжет с ликвидацией бронетехники и личного состава подразделения террористического запрещенного в РФ полка «Азов» украинских неонацистов. Удар по преступным формированиям нанесли артиллеристы армии ДНР под Троицком.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что войска республики взяли под свой контроль 95% территории бывшей Донецкой области.







Отметим, ранее стрингер RT Андрей Филатов опубликовал видео, как артиллеристы Народной милиции ДНР из миномётов «Нона» сокрушили позиции ВСУ.







Также стало известно, что российская армия уничтожила склад боеприпасов в Ровенской области, где хранились ракеты для комплекса «Точка-У». Об этом проинформировало министерство обороны РФ.