Армия России уничтожила склад боеприпасов в Ровенской области, где хранились ракеты для комплекса «Точка-У»

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17 марта 2022, 10:32

Комплексы «Точка-У», Vadim Savitsky / globallookpress.com

Российская армия уничтожила склад боеприпасов в Ровенской области, где хранились ракеты для комплекса «Точка-У». Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в Ровенской области, где хранились ракеты для комплекса "Точка-У"», — процитировал заявление Минобороны Telegram-канал ТАСС.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что за прошедшие сутки российские авиация и ПВО сбили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также 12 беспилотников.

Ранее телевизионный канал «Россия 24» сообщил, что вертолеты Ка-52 «Аллигатор» взламывают оборону войск Украины на подступах к столице страны.