«Россия 24»: вертолеты Ка-52 взламывают оборону войск Украины на подступах к Киеву

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17 марта 2022, 10:01

Вертолет Ка-52 «Аллигатор», MOD Russia / globallookpress.com

Вертолеты Ка-52 «Аллигатор» взламывают оборону украинских войск на подступах к столице страны. Об этом проинформировал телевизионный канал «Россия 24».

«”Аллигаторы” сегодня работают на самом горячем направлении спецоперации — взламывают оборону противника на подступах к Киеву», — говорится в репортаже, продемонстрированном в эфире канала.

Отмечается, что Ка-52 поражают только проверенные военные цели. В числе них командные пункты, доты и скопление техники.

Ранее в четверг сообщалось, что министерство обороны РФ показало кадры, где запечатлено уничтожение военных складов Вооруженных сил Украины штурмовиками Су-25.