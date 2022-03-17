«Россия 24»: вертолеты Ка-52 взламывают оборону войск Украины на подступах к Киеву

Вертолеты Ка-52 «Аллигатор» взламывают оборону украинских войск на подступах к столице страны. Об этом проинформировал телевизионный канал «Россия 24».
«”Аллигаторы” сегодня работают на самом горячем направлении спецоперации — взламывают оборону противника на подступах к Киеву», — говорится в репортаже, продемонстрированном в эфире канала.
Отмечается, что Ка-52 поражают только проверенные военные цели. В числе них командные пункты, доты и скопление техники.
Ранее в четверг сообщалось, что министерство обороны РФ показало кадры, где запечатлено уничтожение военных складов Вооруженных сил Украины штурмовиками Су-25.