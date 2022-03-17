Минобороны России показало кадры уничтожения военных складов армии Украины штурмовиками Су-25

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17 марта 2022, 09:39

Штурмовик Су-25, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало кадры, где запечатлено уничтожение военных складов Вооруженных сил Украины штурмовиками Су-25. Ролик, который предоставило ведомство, разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Минобороны показало кадры уничтожения военных складов ВСУ российскими Су-25. Полеты штурмовиков выполнялись ночью на малых и средних высотах», — говорится в публикации TG-канала.

Ранее сегодня сообщалось, что подразделения ДНР взяли под свой контроль 95% территории Донецкой области. Соответствующее заявление сделал Эдуард Басурин, спикер Народной милиции республики.