Стрингер RT с позиций морской пехоты ВСУ после боёв: «Нелёгкая «прогулка» была для бойцов армии ДНР»

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17 марта 2022, 09:54

ВС ДНР, Andriy Andriyenko/: Keystone Press Agency

Военный корреспондент, стрингер RT Андрей Филатов предоставил зрителям эксклюзивный видеосюжет с отвоеванных позиций морской пехоты ВСУ. Журналист оказался здесь вместе с бойцами ВС Донецкой Народной Республики.

В кадр попал небольшой склад с большим количеством гильз, упаковок от пороха и отстрелянные РПГГ. «Нелёгкая «прогулка» была для бойцов армии ДНР», − констатировал Филатов. Судя по отвоеванным позициям, «украинская морская пехота посопротивлялась».

«Что мы можем сказать о господине капитане Яцуке? Только то, что он заведовал этим складом и у него на этом складе «в лучших традициях» − бульбулятор. Работал «с удовольствием», − комментирует кадры стрингер.

Осветил журналист и бронетехнику, на которой приходится ездить украинским морпехам.

«Здесь двери даже из полиэтилена... Фактически это кабриолет. Такая машина — сомнительное удовольствие даже для бойцов «стойкой» морской пехоты Украины...», − отметил Филатов.

Как сообщалось ранее, под натиском наступления подразделений ДНР военнослужащие 54-й бригады Вооруженных сил Украины бросают позиции с техникой под Донецком. Об этом проинформировала Народная милиция ДНР.