НМ ДНР: под натиском наступления сил республики украинские военные из 54-й бригады ВСУ бросают позиции с техникой под Донецком

Аргументы Недели → В мире 13+

17 марта 2022, 08:56

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Под натиском наступления подразделений ДНР военнослужащие 54-й бригады Вооруженных сил Украины бросают позиции с техникой под Донецком. Об этом проинформировала Народная милиция ДНР.

«На Донецком направлении, под натиском наступления военнослужащих Донецкой Народной Республики, украинские националисты из состава 54-й бригады бросают позиции со всем имеющимся вооружением и техникой», — говорится в заявлении Народной милиции.

Ранее сегодня сообщалось, что пилот российского истребителя Су-35 вступил в неравный бой с двумя украинскими самолетами Су-27 и сбил обе машины. Такую информацию предоставило министерство обороны РФ.