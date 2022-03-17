Рогозин опубликовал видео признания Байдена, как он предложил бомбить Белград, и назвал президента США кровавым стариком

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17 марта 2022, 09:46 Источник: Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин, фото: Roscosmos, globallookpress.com

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал обвинения президента США Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина и напомнил, в действительности является военным преступником.

Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале архивную видеозапись, на которой Байден признается, что именно он предложил бомбить Белград в 1999 году и отправить американские военные самолеты на уничтожение мостов на Дунае.

"Может Байдену напомнить, кто военный преступник? На этом видео он, Байден, признается, что именно он предложил бомбить мирный город Белград и отправить американских лётчиков на уничтожение всех мостов на Дунае", - пишет Рогозин.

"На краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил", - заключил глава "Роскосмоса".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал непростительной риторику президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена, напомнив, что от бомб США погибли сотни тысяч людей во всем мире.