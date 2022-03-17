Зеленский: переговоры Украины с Россией идут достаточно тяжело

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17 марта 2022, 07:52

Владимир Зеленский, фото из соцсети

Переговоры между Украиной и Россией идут "достаточно тяжело", так переговорный процесс украинской и российской делегаций оценил Владимир Зеленский. В интервью телеканалу NBC президент Украины сказал, что "переговоры еще продолжаются и проходят довольно сложно".

Зеленскому задали вопрос, разделяет ли он опасения президента США Джо Байдена, о том, что на фоне событий на Украине третья мировая война может разгореться легко. По словам украинского президента, "никто не знает, вероятно, она уже началась". "И какова вероятность начала такой войны, если Украина падет? Очень сложно сказать", — добавил Зеленский.

Он напомнил 1941 год. "Мы уже видели подобное 80 лет назад, когда разгорелась Вторая мировая война, тогда никто не мог предугадать, когда развернется полномасштабная война", — сказал Зеленский.

Российская и украинская делегации в ходе переговоров разработали план из 15 пунктов, включающий прекращение огня и вывод войск при условии нейтралитета Киева и сокращения Вооруженных сил Украины. Газета Financial Times (FT) сообщает эту новость со ссылкой на участников переговоров.