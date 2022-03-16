Financial Times: Россия и Украина в ходе переговоров разработали план из 15 пунктов с прекращением огня и выводом войск

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16 марта 2022, 18:06 Источник: Лента.ру

Делегация РФ на переговорах, фото: vk.com/leonid__slutsky

Российская и украинская делегации в ходе переговоров разработали план из 15 пунктов, включающий прекращение огня и вывод войск при условии нейтралитета Киева и сокращения Вооруженных сил Украины. Газета Financial Times (FT) сообщает эту новость со ссылкой на участников переговоров.

По информации FT, Россия и Украина добились значительного прогресса по разработке плана, нацеленного на достижение мира. Среди пунктов - отказ украинской стороны от планов на вступление в НАТО и обещание не размещать на своей территории иностранные военные базы и вооружения в обмен на защиту от США, Британии и других союзников.

В публикации FT отмечается, что в Киеве скептически настроены в отношении приверженности президента РФ Владимира Путина установлению мира и урегулированию кризиса.

По данным издания, киевские власти опасаются, что Москва пытается выиграть время для перегруппировки армии и продолжения наступления.

Руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский ранее заявил, что переговоры проходят тяжело и медленно, но Россия стремится как можно скорее прийти к миру.