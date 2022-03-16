Прокуратура Украины заочно предъявила обвинения гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину

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16 марта 2022, 18:39 Источник: ТАСС

Дмитрий Рогозин, фото: Roscosmos, globallookpress.com

Прокуратура Украины заочно предъявила обвинения генеральному директору госкорпорации "Роскосмос" Дмитрию Рогозину. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в среду на своей странице в Facebook написала пост о решении украинских прокуроров временно ограничить права Рогозина на свободу передвижения до появления последующих приказов украинских судов.

В чем конкретно состоит мера по "ограничению свободы передвижения" Рогозина, украинский генпрокурор не разъяснила, написав: "Органы прокуратуры Украины считают, что в ваших действиях содержится состав преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, а именно ч. 3 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность Украины, а также ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 - пособничество в ведении агрессивной войны".

Венедиктова пояснила, что причиной для предъявления заочных обвинений стало то, что Рогозин сделал ряд высказывания о ситуации на Украине, которые власти этой страны считают несоответствующими действительности и вредоносными.

"Мадам Венедиктова, у меня просьба к вам как к генеральному прокурору Украины: подскажите ваш адресок в Киеве, куда я смогу подъехать", - ответил Рогозин в своем Telegram-канале.

Генпрокуратура Украины ранее предъявила обвинения редактору RT Маргарите Симоньян, певцу Николаю Баскову, кинорежиссеру Никите Михалкову, певцу Олегу Газманову и медиаменеджеру Тине Канделаки.

Дмитрий Рогозин ранее сообщил о том, что «Роскосмос» направляет письменные обращения партнерам по Международной космической станции с требованием снять «незаконные санкции».

Госкорпорация «Роскосмос» в ответ на санкции нанесла Западу ущерб в 12 миллиардов долларов, - сообщил Рогозин.