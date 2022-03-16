Компания E.ON из ФРГ не планирует покидать проект «Северный поток – 2»

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16 марта 2022, 16:06

Северный поток-2, Daniel Reinhardt/ dpa

В немецкой компании E.ON не обсуждают планы о выходе из проекта российского газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление сделал руководитель энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум.

«Выход из «Северного потока — 2» в настоящий момент вообще не обсуждается. Он не подлежит продаже, это совершенно ясно», — приводит слова бизнесмена RT.

Глава концерна отметил, что сотрудничество внутри проекта будет проводиться далее, в рамках поддержки позиции правительства ФРГ «будет по-прежнему исполнять права».

Отметим, 22 февраля Министерство экономики Германии объявило о приостановке процесса сертификации «Северного потока — 2».

МИД России уже называл отказ от осуществления проекта «Северный поток – 2» причиной ощутимого роста цен на газ в Европе. Цена на голубое топливо в странах еврозоны планомерно повышается и периодически преодолевает исторические максимумы. Как это было 8 марта, когда стоимость энергоносителя на открытии торгов превысила $3200 за тысячу кубометров.

В начале марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг "Северного потока – 2" показала, что Европа занимает абсолютно подчиненное и несамостоятельное место на мировой арене.