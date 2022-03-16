ВСУ при оперативном отступлении бросают списки личного состава

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16 марта 2022, 14:40

Разбитый танк ВСУ, MOD Russia/ Globallookpress.com

Украинские воинские части иногда вынуждены отступать так оперативно, что оставляют списки личного состава подразделений ВСУ. Примером подобного стали скрины документов, опубликованные в Telegram-канал Украина.ру.

Журналисты уточнили, что получили списки в распоряжение от осведомленного источника в ДНР.

«Сейчас по этим спискам работают спецслужбы, но в данном случае, как вы понимаете, речь идёт о простых мобилизованных водителях, которым после проверки ничего не угрожает (потому мы скрыли фамилии)», − отмечено в публикации.

Интересный факт, что большинство номеров – гражданские и приписаны к Днепропетровской области.

Источник также заметил, что в распоряжении у республиканской стороны также имеются «гораздо более интересные документы».

Ранее сегодня стало известно, что за сутки под Донецком уничтожены свыше 70 военнослужащих из 54-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер Народной милиции ДНР Олег Никитин.