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16 марта 2022, 13:24

Заправочная в Европе, Zamir Usmanov/ Global Look Press

Вице-премьер и глава Министерства экономики Словакии Рихард Сулик заявил в среду, 16 марта, о росте экспорта из России нефти и газа. Информацию об этом передает РБК.

Словацкий министр уверен, что планы Европейского Союза за предстоящие пять лет снизить зависимость еврозоны от поставок российских энергоресурсов вполне осуществимы. Однако, он считает убийственным немедленное прекращение данного потребления.

Сулик отметил в своем заявлении, что отказ от импорта российских энергоносителей сильно ударит по экономике ЕС в целом и по каждой стране сообщества в частности, что привело бы к катастрофе.

Ранее стало известно, что жители США и Европы уже почувствовали не себе действие жестких санкций, которые ввели в отношении России западные страны, заявил в беседе с агентством «Экономика сегодня» политолог Владимир Соломонов.