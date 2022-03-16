Народная милиция ЛНР освободила примерно 80% территории бывшей Луганской области

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16 марта 2022, 11:08

Бойцы НМ ЛНР, Sergey Kovalev/ Russian Look

Военные подразделения Луганской Народной Республики освободили и взяли под контроль порядка 80% территории бывшей Луганской области. Такое заявление сделал подполковник Андрей Марочко, представитель Народной милиции ЛНР в стриме RT.

«Сейчас освобождаются Рубежное, Лисичанск и Северодонецк. Для понимания, почему так сложно идёт работа, — в этих населённых пунктах мирные граждане держатся украинскими войсками в качестве живого щита. До всех этих событий, допустим, в населённом пункте Рубежное проживали до 50 тыс. человек, в Лисичанске — порядка 100 тыс., а в Северодонецке — более 100 тыс.», − приводит агентство слова республиканского военного.

Марочко также отметил, что продвижение армии ЛНР вглубь территории позволило организовать эвакуацию жителей Рубежного.

Ранее сегодня сообщалось, что Войска ЛНР ведут бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке Северодонецка. Об этом проинформировало Министерство обороны России.