Экономист Алексей Зубец считает, что вернуть вагоны, конфискованные Украиной, можно будет в случае успеха военной операции

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16 марта 2022, 09:31 Источник: Радио Sputnik

Вагоны, Виктор Лисицын/globallook.com

Во вторник Украинские железные дороги («Укрзализныця») объвили о намерении национализировать около 3 тысяч железнодорожных вагонов, которые принадлежат России. Как считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Алексей Зубец, РФ сможет их вернуть — но лишь после успеха военной операции России в Украине.

«В условиях победы российской армии в операции по защите Донбасса, в рамках урегулирования последствий военных действий, удастся урегулировать и вопросы, связанные с транспортом, и вернуть вагоны, которые попали на территорию Украины и там застряли, законным собственникам. До этого момента, боюсь, вопросы решить не удастся», - сказал он.

При этом экономист подчеркнул, что речь идет о территориях, подконтрольных Украине. «На территории, подконтрольной российским войскам, понятно, никакой конфискации не будет. Там будет нормальное функционирование торговых потоков для нужд предприятий и людей, которые там находятся», – пояснил Зубец.

В конце февраля оператор железных дорог Украины компания «Укржелдорога» сообщила, что все переходы между Украиной и Россией уничтожены, диспетчерская связь с РФ прекращена.