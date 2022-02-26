«Укржелдорога»: все железнодорожные переходы между Россией и Украиной уничтожены, диспетчерская связь с РФ прекращена

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26 февраля 2022, 20:58 Источник: ТАСС

Поезд, Hennadii Minchenko/globallook.com

Оператор железных дорог Украины компания «Укржелдорога» сообщила, что все переходы между Украиной и Россией уничтожены. Соответствующая публикация появилась в субботу на сайте компании.

«Железнодорожные переходы между странами, которые обеспечивали ранее перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов, разрушены. Также прекращена диспетчерская связь с РФ», - говорится в сообщении.

Компания, коме того, сообщила о намерениях продолжить развитие перевозок в Европу и Азию, но уже без России.

«Компания готова стать полноценным участником логистической цепочки Европейского союза. Также «Укржелдорога» продолжит развивать перевозки со странами Азии, в частности, Китаем, и обеспечит качественную и быструю логистику между Азией и ЕС, но уже без участия России», - сообщает «Укржелдорога».