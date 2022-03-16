КНДР произвела запуск неопознанного снаряда, который вскоре после старта взорвался в воздухе

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16 марта 2022, 08:42 Источник: ТАСС

Трансляция запуска корейской ракеты, Seo Yu-Seok/XinHua/globallook.com

КНДР в среду утром произвела запуск неопознанного снаряда, который взорвался в воздухе вскоре после старта. Как предполагается, это была баллистическая ракета, сообщил со ссылкой на военные источники телеканал WTN.

По сообщению южнокорейского Комитета начальников штабов, запуск был произведен из района аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна. В настоящее время разведывательные службы Республики Корея и США анализируют инцидент.

За день до этого Комитет начальников штабов сообщал, что усилил боеготовность своих подразделений на Корейском полуострове из-за поступившей информации о подготовке КНДР к возможному запуску межконтинентальной баллистической ракеты.

В январе о запуске Пхеньяном баллистической ракеты сообщали Береговая охрана и Минобороны Японии.