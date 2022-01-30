Генсек кабмина Японии Мацуно: запущенная КНДР ракета пролетела 800 км и достигла высоты в 2 тысячи км

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30 января 2022, 10:59 Источник: РИА Новости

ракета, фото: pixels.com

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно рассказал о траектории полета баллистической ракеты, которую утром 30 января запустила Северная Корея. По его словам, снаряд достиг высоты в две тысячи километров.

О запуске баллистической ракеты со стороны КНДР в воскресенье сообщили Береговая охрана Японии и Минобороны страны.

«Мы полагаем, что она преодолела расстояние в 800 километров, достигнув максимальной высоты полета в две тысячи километров. Время полета - около 30 минут»,- пояснил генсек.

Мацуно отметил, что вхождения в исключительную экономическую зону Японии зафиксировано не было. Он добавил, что, по предварительным данным военных экспертов, был произведен пуск баллистической ракеты средней дальности или с дальностью выше средней. Генсек добавил, что информация о дальности и высоте полета дана с расчетом на «обычную траекторию» такого снаряда.

Чиновник констатировал, что ракетные тесты КНДР нарушают резолюции Совета безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что максимальная скорость ракеты, запущенной КНДР, составила 16 чисел Маха. Южнокорейские военные считают, что речь идет о снаряде средней дальности под названием «Хвасон-12».

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